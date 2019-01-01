مصادر صحفية: بوجبا في الريال

أكدت مصادر صحفية أن ريال مدريد أنهى صفقة بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، والإعلان سيكون بعد أيام قليلة.



وتوصل ريال مدريد ويونايتد إلى اتفاق حول صفقة بوجبا بقيمة 166 مليون يورو شاملة المتغيرات.



وينتظر النادي الملكي إعلان مانشستر يونايتد عن صفقات ميلينكوفيتش سافيتش، برونو فيرنانديز، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الفرنسي.



وكشفت التقارير أن ريال مدريد غير مستعد لدفع أكثر من ١٥٠ مليون يورو في صورة ١٢٥ مليون قيمة أساسية للصفقة و٢٥ متغيرات.



والجدير بالذكر أن ريال مدريد الآن يسعى لبيع عدد من لاعبيه لتغطية القيمة المالية اللازمة للصفقة التي يريد إنهاء سوق انتقالاته القوي بها.