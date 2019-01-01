ترقب دولي لتقرير المركزي التركي حول انخفاض أسعار الفائدة القياسي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن العالم يترقب تقرير مراد أوزيل محافظ البنك المركزي التركي، المفصل الاول عن معدلات التصخم.



وأضافت أن المستثمرين سيبحثون في التقرير عن تفسيرات واضحة لقرار خفض سعر الفائدة بهذا الشكل القياسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا والذي بلغ 425 نقطة أساس.



وأشارت إلى أن المركزي التركي سيصدر أيضًا آخر توقعاته بشأن معدلات التضخم حتى نهاية العام الجاري.



وأوضحت أن الليرة التركية لم تستطع التعافي حتى الآن من صدمة خفض أسعار الفائدة، حتى بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المركزي التركي سيستمر في المضي قدمًا في التيسير النقدي.



وتابعت أن تدخلات أردوغان المبالغ فيها في السياسات النقدية أثارت غضب المستثمرون، لانه لا يستمع لنصائح الاقتصاديين، كما أنه وضع نهاية لاستقلال البنك المركزي.