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الثقافة

صدور المجلد الأول من الأعمال الكاملة لــ "يوسف أبو رية"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر مإخرا عن الهيئة العامة للكتاب٬ المجلد الأول من الأعمال الكاملة للروائي الراحل يوسف أبورية، ويضم هذا المجلد أربع روايات من أعمال الكاتب الراحل يوسف أبورية وهي: "عطش الصبار"٬ "تل الهوى"، "الجزيرة البيضاء"، و"عاشق الحى".

وعن المجلد يقول الناقد د. حسين حمودة: في هذه الروايات الأربع ملامح أساسية من كتابة يوسف أبورية الغنيّة، وهي ملامح تتردد عبر رواياته الأخرى، وعبر مجموعاته القصصية أيضا، لتصوغ لنا عالمه الخاص المتفرد، المترابط، فيما يشبه نوعا من "الوحدة الوثيقة"؛ حيث التناولات التى تتردّد وتتنامى، والتي يهتم فيها يوسف أبو رية بالتعبير، خلال طرائق متنوعة، عن تحولات الريف إلى المدينة، ويحرص على أن يصل الوقائع القصصية والروائية بأزمنتها المرجعية، وكأنه يقدم "تأريخا أدبيا" للتغيرات التى تطرأ على قطاع من الريف المصرى في فترات بعينها، وحيث هيمنة نوع من الحنين الطفولى لأزمنة البراءة المنقضية، وحيث الكتابة التى تنهض على تمثّل لجماليات الحكى الشعبى المتضافر مع حس تراثى واضح. وحيث اللغة التي تنهل من منابع الأمثولة والحكمة المتوارثة، وإن بقيت مومئة إلى عوالم راهنة ممتلئة بأسباب الحياة.. في هذه الروايات، بهذا المجلد، ملامح كثيرة من العالم الروائي الآسر، الجميل، ليوسف أبورية.
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