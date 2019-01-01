الهلال يصل لاتفاق لتجديد عقد الدوسري

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، توصلت لاتفاق لتجديد تعاقد سالم الدوسري، جناح الفريق، لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه.



وبحسب ما أوردته صحيفة المدينة السعودية، فإن إدارة نادي الهلال اتفقت مع الدوسري على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة، بدايةً من انتهاء عقده في يناير القادم.



وكشفت الصحيفة السعودية، أن تجديد عقد الدوسري سيكلف خزانة نادي الهلال 18 مليون ريال، حيث سيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 6 ملايين ريال.



ودخل سالم الدوسري الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه الهلال، حيث من المقرر أن ينتهي تعاقده مع "الأزرق" بنهاية عام 2019 الجاري.



