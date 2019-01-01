بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية ببني سويف الخميس

صرح رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، بأن أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالمحافظة ستبدأ الخميس المقبل.



وأضاف رئيس الجامعة - في بيان اليوم الإثنين-أن مكتب التنسيق سيبدأ العمل بالمدينة الجامعية بمقر "جمعية الشبان " بشارع صلاح سالم، اعتبارا من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، مشيرا إلى أن العمل يستمر حتى الخامسة مساء.



وأشار إلى أن أعمال التنسيق مستمرة لطلاب سنوات النقل حتى 22 أغسطس المقبل، بينما تستمر أعمال التنسيق للطلاب "المستجدين " حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم استلام ملفات الالتحاق فور إعلان القبول بالمدن الجامعية.