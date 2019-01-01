زيدان يدرس التخلص من فينيسيوس

يواصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عملية البيع في الصيف الحالي من أجل جمع المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا بجانب توفير 23 لاعبا فقط في صفوف الفريق بدلا من 30 وهو العدد في الوقت الحالي.



ووفقا لصحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية فإن ريال مدريد في طريقه لبيع اللاعب الشاب ماريانو دياز لصفوف نادي موناكو الفرنسي في صفقة ينتظر أن تصل قيمتها إلى قرابة 30 مليون يورو بينما سيرحل بورخا مايورال لصفوف ليفانتي لمدة موسم على سبيل الاعارة كما سيرحل الحارس آندري لونين لمدة موسم معارا عقب بقاء الكوستاريكي كايلور نافاس في الموسم المقبل.



وتابعت الشبكة الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن زيدان قرر مشاركة البرازيلي الشاب رودريغو غوس مع الكاستيا في الموسم المقبل بينما ينوي المدرب اعارة لاعب من بين الثنائي فينيسيوس جونيور أو ابراهيم دياز لمدة موسم.



ويفضل زيدان اعارة ابراهيم دياز بسبب معاناته من الإصابة في الفترة الماضية لكن يبقى خيار اعارة فينيسيوس متاح لكون ابراهيم دياز يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيمن بدلا من ماركو أسينسيو المصاب لفترة طويلة.