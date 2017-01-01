العراق يعتقل جهاديين من تنظيم "داعش" في محافظة ميسان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، أن قواتها ألقت القبض على عضوين من جماعة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ميسان الشرقية.



وقال اللواء سعد معان، المتحدث باسم الوزارة، لقناة السومرية نيوز، إن قوات مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت إرهابيين من تنظيم داعش مطلوبين في تهم إرهابية بموجب المادة رقم. 4 من قانون مكافحة الإرهاب.



وذكر المتحدث أنه تم تسليم الإرهابيين إلى السلطات المختصة للتحقيق والإجراءات القانونية.



وكان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش في العراق في 9 ديسمبر 2017 بعد ثلاث سنوات من سيطرة الجماعة المسلحة على ثلث أراضي العراق.



كانت المجموعة الجهادية قد استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في عام 2014، عندما أعلنت "الخلافة" وفرضت حكمها على حوالي 10 ملايين شخص.