جيانجسو يتعاقد مع بديل "بيل"

فقد نادي ريال مدريد الإسباني الأمل الأخير للتخلص من خدمات نجمه الدولي الويلزي جاريث بيل, وذلك عقب فشل مفاوضات نادي جيانغسو سونينغ الصيني للحصول على خدمات النجم المخضرم.



ووفقا لصحيفة "ماركا" المقربة من صفوف ريال مدريد فإن جيانغسو سونينغ نجح في ضم جناح هجومي وهو سانتيني، مما يعني غلق الأبواب تمامًا في وجه جاريث بيل وفشل الصفقة.



ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رفض فكرة رحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل في صفقة مجانية، وهو ما أدى لفشل صفقة رحيل اللاعب عن صفوف النادي الملكي في الساعات الماضية.



ويأمل ريال مدريد في تسويق بيل في صفوف ناديه السابق توتنهام لكن المشكلة تكمن في رفض النادي اللندني فكرة دفع راتب يقارب 15 مليون يورو، وهو الراتب الضخم للاعب الويلزي الدولي في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي.



وينتظر أن يدرس ريال مدريد فكرة عرض خدمات غاريث بيل على مانشستر يونايتد في صفقة ينتقل من خلالها اللاعب الفرنسي الدولي بول بوجبا لصفوف النادي الأبيض الإسباني.