صراع ثلاثي من أجل "نيمار"

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار في ظل رغبة اللاعب في العودة لكامب نو من جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني يخطط البرسا لبيع البرازيلي مالكوم الذي انضم للنادي قادما من صفوف بوردو الفرنسي مقابل 42 مليون يورو في الصيف الماضي وذلك بعدما كان على أعتاب الانضمام لصفوف نادي روما الايطالي.



ويأمل نادي برشلونة في الحصول على 45 مليون يورو مقابل رحيل مالكوم عن كامب نو هذا الصيف في ظل رغبة أندية بقيمة آرسنال وايفرتون وتوتنهام بالحصول على خدمات اللاعب لاسيما أن فترة الانتقالات في إنجلترا سوف تنتهي خلال الأيام العشرة القليلة المقبلة.



وتؤكد صحيفة "سبورت" أن التقارير التي ربطت بوروسيا دورتموند بتقديم 40 مليون يورو من أجل ضم الجناح البرازيلي لا أساس لها من الصحة وأن اللاعب خارج حسابات النادي الألماني في الصيف الحالي.



ويمتلك برشلونة عروض من قبل نابولي وانتر ميلان للتعاقد مع مالكوم ولكن لمدة موسم على سبيل الاعارة مع خيار اعادة الشراء في الصيف المقبل وهو ما يرفضه برشلونة لرغبة النادي في الحصول على أموال في الصيف الحالي.