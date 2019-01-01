خروج زعيم المعارضة الروسي من المستشفى

قالت أنستاسيا فاسيليفا طبيبة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، إنه خرج من مستشفى في موسكو اليوم الاثنين بعدما تلقى العلاج هناك من مشكلة صحية لم توضحها وإنه عاد إلى السجن تحت الحراسة.



وبشكل منفصل، قالت أولجا ميخايلوفا محامية نافالني للصحفيين أمام المستشفى إن موكلها جرى تسميمه بمادة كيماوية غير محددة، وهي فرضية طرحتها فاسيليفا أمس.



ونُقل نافالني (43 عاما) على وجه السرعة من السجن إلى المستشفى صباح أمس الأحد مصابا بما قالت المتحدثة باسمه إنها أعراض حساسية حادة و"تورم شديد في الوجه واحمرار في الجلد".