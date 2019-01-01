تفاصيل أجندة فاعليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تستمر فاعلياته خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري.



وتبدأ الفاعليات الحفل الافتتاحى فى الخامسة مساء وتستمر قرابة الساعة.



وتبدأ أولى جلسات المؤتمر في الساعة السادسة والنصف، بجلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، التى يشارك فيها شباب البرنامج الرئاسي وشباب المحافظات، وتستمر حتى العاشرة مساء.



ويستكمل المؤتمر فاعلياته يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحا، بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي APLP، الذين يبلغ عددهم 100 شاب من 29 دولة أفريقية، وتستمر لمدة ساعة.



وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا تبدأ جلسة المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، يتم خلالها الإعلان عن سفراء المبادرة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري، بمشاركة عدد من شباب المحافظات والبرنامج الرئاسي والمؤسسات الكبرى ومنظمات المجتمع المدني.



وتبدأ جلسة "اسأل الرئيس" الساعة السادسة مساء، لمدة ساعتين، يتخللها إجابة الرئيس السيسى، بشكل مباشر، على أسئلة الشباب المشاركين فى الجلسة.



وتختتم فاعليات المؤتمر بالجلسة الختامية، المقرر إقامتها في قاعة المسرح فى الساعة الثامنة والنصف مساءا، وتنتهى فى الحادية عشر مساء.