لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي للعبة

تصدر لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين، والذي لم يشهد سوى تغييرا واحدا فقط في المراكز العشر الأولى.



وارتقى الإيطالي فابيو فونيني مرتبة واحدة ليحتل المركز التاسع عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي دانيل ميدفيديف إلى التصنيف العاشر.



وتقدم الأسترالي أليكس دي مينوار 9 مراكز ليحتل التصنيف 25 عالميًا، وذلك عقب تتويجه أمس بلقب بطولة أتلانتا على حساب تايلور فريتز، والذي ارتقى بدوره 4 مراكز ليحتل التصنيف 28 عالميًا.



فيما حافظ الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على تصنيفه الـ16 عالميًا عقب تتويجه أمس بلقب بطولة هامبورج على حساب الروسي أندري روبيلف، والذي ارتقى بدوره 29 مركزًا دفعة واحدة ليحتل التصنيف 49 عالميًا، كما صعد الأسباني ألبرت راموس فينولاس 16 مركزًا ليحتل التصنيف 69 عالميًا، عقب تتويجه أمس بلقب بطولة جشتاد.



والمراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، الأول نوفاك ديوكوفيتش 12.415 نقطة، الثاني رافائيل نادال 7.945 نقطة، الثالث روجر فيدرر 7.460 نقطة، الرابع دومينيك ثيم 4.595 نقطة، الخامس ألكسندر زفيريف 4.415 نقطة،السادس ستيفانوس تسيتسيباس 4.045 نقطة، السابع كي نيشيكوري 4.040 نقطة، الثامن كارين خاشانوف 2.890 نقطة، التاسع فابيو فونيني 2.625 نقطة، والعاشر دانيل ميدفيديف 2.625 نقطة.