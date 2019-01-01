برشلونة ينتظر رحيل بوجبا إلى ريال مدريد

اكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة ينتظر انضمام الفرنسي بول بوجبا لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للصحيفة يرغب برشلونة في التخلص من خدمات لاعب الوسط الكرواتي المخضرم ايفان راكتيتش في الصيف الحالي ويعلم النادي جيدا أن مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف الجاري.

ويأمل برشلونة في رحيل ايفان راكتيتش مقابل 50 مليون يورو وهو ما سيدفع النادي لبيعه لنادي إنجليزي وبالتحديد لصفوف مانشستر يونايتد وذلك في حال رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يطالب ريال مدريد بالحصول على قرابة 200 مليون يورو للموافقة على رحيل بول بوجبا لملعب سانتياجو بيرنابيو هذا الصيف مما يعني أن النادي الإنجليزي سوف يمتلك المال الكافي للتعاقد مع راكتيتش.



وأصبح الكرواتي خارج حسابات المدرب آرنيستو فالفيردي مع وصول الهولندي الأنيق فرينكي دي يونغ من صفوف أياكس أمستردام ومع تواجد البرازيلي الشاب آرثر ميلو وسيرجي بوسكيتس بجانب الشباب كارلوس ألينيا وريكي بويغ والمخضرم ارتورو فيدال.