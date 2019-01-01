مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار بمنجم فحم جنوب غرب الصين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:42 م
أعلنت سلطات مقاطعة (سيتشوان) جنوب غرب الصين مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث انفجار غاز بمنجم للفحم في المقاطعة.
وأوضحت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الاثنين - أن المصابين الاثنين يتلقيا حاليًا العلاج في المستشفى، فيما أطلقت السلطات تحقيقًا؛ للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.
وأوضحت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الاثنين - أن المصابين الاثنين يتلقيا حاليًا العلاج في المستشفى، فيما أطلقت السلطات تحقيقًا؛ للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.