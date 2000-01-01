اعتقال 79 مهاجرًا كانوا مختبئين في شاحنة بمقدونيا الشمالية

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية اعتقال 79 مهاجرًا كانوا مختبئين في شاحنة بالقرب من الحدود اليونانية.



وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته شبكة (ايه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين - أن دورية حدودية مشتركة من قوات شمال مقدونيا والمجر عثرت على المهاجرين على أحد الطرق القريبة من بلدة "جيفجيليا" الحدودية بجنوب البلاد.



وأشارت إلى أنه تم اعتقال قائد الشاحنة ونقل المهاجرين إلى مركز للإيواء في بلدة "جيفجيليا" لحين ترحيلهم إلى اليونان، فيما لم يكشف بيان الشرطة عن جنسيات المهاجرين.