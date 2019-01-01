السيسى يستقبل العاهل الأردنى بالقاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، قد غادر اليوم عمان، متوجهًا إلى مصر، في زيارة رسمية.



تأتي زيارة العاهل الأردني لمصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه من المقرر أن يتوجه العاهل الأردني الملك عبدالله من القاهرة إلى تونس، لتقديم العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

