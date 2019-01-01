تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم اليوم الاثنين، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل أيضًا سفينة بضائع عامة وهي السفينة (SAFI) وجنسيتها "توجو" ويبلغ طولها 92 مترًا وغاطسها 6 أمتار؛ وذلك لتفريغ 3390 طن رخام بالميناء، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.



وأشار إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من الميناء.