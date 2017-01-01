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حوادث

تأجيل محاكمة "بوسي" في التهرب الضريبي لـ 30 سبتمبر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:42 م
بوسي
بوسي
داليا عبد الباسط
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، الإثنين، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ«بوسي» بتهمة التهرب من سداد مليون و827.210 ألف جنيه للضرائب، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل؛ للتصالح.

كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827،210 آلاف جنيه.
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