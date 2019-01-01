محلل سعودي: "العقلية القطرية بحاجة إلى طبيب نفسي"

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن العقلية السياسية القطرية ليست بحاجة إلى تحليل سياسي، وإنما هي بحاجة إلى طبيب نفسي، مضيفًا: "دويلة صغيرة بحجم الأصبع على الخارطة، تطمح لأن يكون لها ثقل سياسي على الخارطة الدولية، تارة تحاول لعب دور الوسيط، وتارة تدعو الأطراف المتصارعة لضبط النفس، وتارة تدين وتستنكر".



وكتب في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "أمام التوتر الأمريكي – الإيراني، من المضحك جدًا أن يطمح النظام القطري للعب "دور الوساطة".



وأشار"الزعتر" إلى أن مشكلة القطريين أنهم يعتقدون أن الثقل السياسي يصنعه المال، وتساءل قائلًا: "متى تقتنع قطر أنها مجرد "بنك متحرك" مهمتها فقط أن يتم استنزافها، وليس لكي يكون لها دور على المسرح السياسي الإقليمي والدولي؟".



وتابع: "الدول التي تطمح للعب دور الوسيط وخلق أرضية للمحادثات الأمريكية – الإيرانية، هل هي قادرة على ضمان وقف العبث الإيراني في المنطقة؟"، لافتًا إلى أن المفاوضات القادمة ليست مجرد "مفاوضات نووية " كما كانت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بل هي مفاوضات شاملة، وهناك 12 شرطًا لوقف الإرهاب الإيراني في المنطقة.



واستطرد قائلًا: "منذ فترة وهناك أنباء تتحدث بوتيرة متصاعدة عن تدهور الحالة الصحية لحمد بن خليفة، الذي كان يطمح بالزعامة الإقليمية، والذي كان يقول إنه بعد 12 سنة لن يكون هناك دولة اسمها السعودية، والآن، يعيش أيامه الأخيرة وهو يرى دويلته الصغيرة في عزلة ومنبوذة عن محيطها".