الشبل: "التشييد والبناء" السعودي محركا لعدة قطاعات

أكد الدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، حيث إنه محرك لعدة قطاعات كثيرة، بما فيها القطاع الصناعي، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع، سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية.



وأعرب خلال لقائه، في المقر الرئيس لمجلس الغرف السعودية أمس، عددا من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين، عن أمله من جميع العاملين في القطاع الاهتمام بتنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، الذي ينعكس على وجود اقتصاد مستدام.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات، وسبل حلها، التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي والعمل على رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدولة المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030" وحماية المستثمرين فيه.



من جهته، أكد المهندس فهد النصبان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن قطاع التشييد والبناء في المملكة يتمتع بتطور ونمو متسارع، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعصب الاقتصادي لكثير من القطاعات الاقتصادية.



وبين أن نجاح هذا القطاع يعتمد على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. وتأتي أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته إلى نحو 151 مليار ريال في عام 2018، وهي تمثل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما يسهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف سعودي في جميع أنشطته الاقتصادية.