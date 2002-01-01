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اقتصاد

لأول مرة.. فائدة "السايبور" تتداول دون نظيرتها لـ 3 أشهر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت أسواق النقد في السعودية على مدى يومين، ظاهرة ائتمانية نادرة، عندما أغلقت "الفائدة المعروضة بين المصارف السعودية لستة أشهر" دون نظيرتها الخاصة بثلاثة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما، حيث من المتعارف عليه أن مؤشر قياس فائدة الاقتراض لستة أشهر أعلى من ثلاثة أشهر.

وأظهر إغلاق فائدة "السايبور" بين المصارف السعودية لستة أشهر عند 2.642 في المائة أمس مقارنة بـ"السايبور" لثلاثة أشهر، الذي يقف الآن عند 2.644 في المائة.

وتكررت ظاهرة تداول مؤشر الفائدة لستة أشهر دون نظيره لثلاثة أشهر تسع مرات فقط خلال الفترة بين 2002 إلى 2019، وكان آخرها مع إغلاقات الخميس الماضي "25 يوليو" عندما سجل مؤشر فائدة "السايبور" لستة أشهر 2.647 في المائة مقارنة بمؤشر السايبور لثلاثة أشهر الذي أغلق عند 2.648 في المائة.

في حين تظهر بيانات "بلومبيرج" أن ثامن مرة تم فيها رصد هذه الظاهرة كان في (يوليو) 2012، عندما كان "السايبور" لستة أشهر يقف عند 0.93 في المائة ونظيره لثلاثة أشهر عند 0.94 في المائة.

تأتي تلك التطورات قبيل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سيحدد معه مصير الفائدة التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض المصرفية. وكان رصد سابق لـ"الاقتصادية"، نبهت فيه للمرة الأولى حول هذه الظاهرة في 8 (يوليو) الجاري عندما ذكرت أن كلا مؤشري القياس يتداولان عند المستويات نفسها.

في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي غدا، يترقب في الوقت ذاته المجتمع المالي السعودي نتائج الاجتماع المقرر الكشف عنه بعد غد، وذلك لما له من انعكاسات على أسعار الفائدة المحلية للقروض القائمة والجديدة على حد سواء.

يكاد يوجد إجماع بين المراقبين بأن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تكاد تكون كبيرة "ولو حصل ذلك فهذا يعني أن السعودية- برفقة الدول التي تربط عملتها بالدولار- ستقتفي أثر القرار نفسه محليا".
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