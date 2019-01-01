إصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالهرم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأثنين، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم.



وتبين أنه أسفر عن التصادم توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مروري.



على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.