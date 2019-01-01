مانشستر يونايتد على بعد خطوة من ضم بدلاء بوجبا

يقترب نادي مانشستر يونايتد من حل مشكلة الخروج المنتظر للاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا لصحيفة كوريرى ديلو سبورت الايطالية فإن مانشستر يونايتد لديهم اتفاق مع كيزمان وكيل ميلينكوفيتش سافيتش بعقد ٥ أعوام وراتب يقدر بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.



ولا يمانع مانشستر سيتي فى دفع 90 مليون يورو لضم اللاعب الصربي وهو مبلغ قريب تماما مما يطلبه لاتسيو للموافقة على رحيل اللاعب وهو 100 مليون يورو.



ويكثف مانشستر يونايتد اتصالاته في الساعات الماضية مع سبورتينج لشبونة من أجل ضم لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز من أجل تعزيز وسط الفريق بناء على رغبة المدرب أولي جونار سولشاير.



وينوي مانشستر يونايتد الموافقة على رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا وذلك عقب التعاقد مع الثنائي برونو فيرنانديز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من أجل تعويض الرحيل المنتظر للاعب الوسط الفرنسي لصفوف ريال مدريد في الصيف الحالي وهو ما سيحدث بأكثر من 180 مليون يورو.