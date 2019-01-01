برلين تطالب بالإفراج عن المتظاهرين الموقوفين فى موسكو

دعت ألمانيا الإثنين، روسيا إلى الإفراج بدون تأخير عن نحو ألف متظاهر أوقفوا في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونددت بالاستخدام "غير المتناسب" للقوة من قبل عناصر الشرطة الروسية.



وقالت أولريك ديمير، المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفى إن "الحكومة الألمانية تنتظر إفراجًا سريعًا عن الموقوفين"، معربةً عن "قلق" برلين من الوضع، ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام "حريات التجمع والتعبير".

