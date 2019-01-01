لوكاكو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد فى لقاء كريستيانسوند

تواصل غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مواجهات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد، مع اقتراب رحيله عن صفوف اليونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وغاب لوكاكو عن القائمة التى أعلن عنها أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، لخوض المواجهة قبل الأخيرة فى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد أمام نادى كريستيانسوند النرويجى مساء غد الثلاثاء.



وغادر المهاجم البلجيكي معسكر الشياطين الحمر، من أجل حسم مستقبله مع وكيل أعماله، إذ اقترب بشكل كبير من الانضمام لصفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.



وجاءت قائمة مانشستر يونايتد لمباراة الغد كالتالى:



دى خيا، جرانت، بيريرا، روميرو، دالوت، جونز، ليندلوف، روخو، شو، سمولينج، توانزيبي، بيساكا، يونج، فريد، جوميز، جيمس، لينجارد، ماتا، ماتيتش، مكتوميناى، بيريرا، بوجبا، كونج، جرين وود، مارسيال، راشفورد.



ويخوض مانشستر يونايتد مواجهته الودية الأخيرة، استعدادا للموسم الجديد، يوم السبت المقبل ضد ميلان الإيطالي، فى كادريف عاصمة ويلز.