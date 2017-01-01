ضبط مخزن بداخله أدوية محظور تداولها في مدينة نصر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، الاثنين، حملات موسعة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمدينة نصر أول، لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها 13 ألف عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض «القلب، العظام، المفاصل، ضغط الدم، المعدة، النقرس»، غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهرى أبريل ونوفمبر 2018 وبعضها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.