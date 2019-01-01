طبيب يوضح الفرق بين الفيروسات الكبدية A وB وC (فيديو)

قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، إن فيروس A أكثر انتشارًا بين الأطفال، ولا يسبب مشاكل على الصحة، ولكن يُصاب به الشباب غالبًا بالمصايف، وتكون الإصابة في الكبر قوية.



وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن فيروس B هو الأكثر عالميًا، وخاصة في جنوب شرق أسيا، وتتراوح نسبته في مصر من 2 لـ 3 %، وفي حال إصابة المرأة الحامل به، يجب أن يتم تطعيم الطفل فور الولادة.



وأكد سلامة في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن فيروس B تطوره أسرع من فيروس C، ويجب التدخل السريع بالأدوية، لافتًا إلى أن فيروس D في حال تعرض مريض فيروس بـ B له في نفس التوقيت تكون الإصابة قوية.