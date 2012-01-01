تتويج رويس نجم بوروسيا دورتموند بجائزة لاعب العام يستحوذ على اهتمامات صحف ألمانيا

اهتمت الصحف الألمانية، على صفحاتها الرياضية اليوم الإثنين، بنجاح ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند، في تتويج جهوده على مدار الموسم الماضي، بالظفر بجائزة لاعب العام.



وألقت صحيفة "Westfalische Rundschau" الضوء على تتويج رويس بجائزة لاعب العام للمرة الثانية في مسيرته، بعدما فاز بها لأول مرة عام 2012.



وجاءت صحيفة "كيكر" بعنوان "لاعب العام"، حيث أبرزت تتويج ماركو رويس بجائزتها، التي تمنحها لأفضل لاعب في ألمانيا سنويًا، وذلك بعد تفوقه على كاي هافيرتز وجوشوا كيميتش، لاعبي باير ليفركوزن وبايرن ميونخ على الترتيب.



كما أشارت الصحيفة أيضا إلى فوز يورجن كلوب بجائزة مدرب العام في ألمانيا، بعد إنجازه مع ليفربول الإنجليزي، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واهتمت صحيفة "Bergische Morgenpost" بعزم أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، عدم الاستمرار في منصبه لفترة أطول، والرحيل فور انتهاء مدته.