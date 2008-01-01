شرف الدين: بحث معدل الإنفاق يشمل 26 ألف أسرة مصرية

قال الدكتور عبدالحميد شرف الدين، مدير قطاع السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن البحث الذي سيعلن عنه الجهاز اليوم في مؤتمر صحفي هو رقم 13 في سلسلة الأبحاث الخاصة، يتم العمل بها منذ عام 1955، موضحًا أنه تم بحث 26 ألف أسرة بنحو 104 آلاف فرد.



وأضاف شرف الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن البحث يوضح نمط وسلوك استهلاك الأسر المصرية ونفقاتها، من خلال دراسة 12 مجموعة من النفقات، وتكون من خلال رصد حقيقي يقوم به الباحثون الموجودون بالميادين.



وأوضح شرف الدين في مداخلته مع الإعلاميين مها بهنسي وحسام الدين حسين، أنه منذ 2008 تم إخراج البحث كل عامين، بدلًا من 5 أعوام، مؤكدًا أن البحث يوضح التغير الكبير لنمط الأسرة المصرية واستهلاكها.