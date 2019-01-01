التعليم للطلاب المشككين فى تغيير خطوطهم: "روحوا للقضاء"

زادت شكاوى تظلمات طلاب الثانوية العامة، الذين أكدوا عقب الاطلاع على كراسات إجاباتهم، وجود تغير خطوطهم داخل كراسات البوكليت، مما دفعهم إلى الإعلان عن نيتهم اللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم.



من جانبه، قال نبيل المغاوري درويش ولي أمر الطالبة سهيلة، إن ابنته كانت من المتفوقين عبر السنوات الدراسية ولكن فوجئوا وقت النتيجة أنها راسبة في 3 مواد، مما أصابهم بالذعر.



وتظلم ولي الأمر على نتيجة 7 مواد دراسية، وعند الاطلاع على أول مادتين وجدوا اختلاف الخط، مما دفع رئيس الكنترول بتوجيه نصيحة اللجوء إلى الوزارة وعدم الاطلاع على باقي الكراسات لأنهم سيجدون نفس الأمر، مؤكداً أنه سيقاضي الوزارة من خلال القضاء الإداري، وإجبارهم على توفير خبير خطوط .



من جانبه، قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه يتلقى يومياً هذه الشكاوي، وهي غير صحيحة ولا يوجد شىء يسمى "مش كراستي"، ولكنها حجة للخروج من مأزق الفشل، وطالبهم باللجوء للقضاء قائلا "روحو للقضاء".