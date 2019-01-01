فرقة "محسن الشيمي" تقدم أروع العروض الفنية (فيديو)

استضاف برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، فرقة عازف الربابة محسن الشيمي الفنية، لتقديم باقة من العروض الغنائية والمونولوج والتحطيب.



وقدمت ريم الشيمي صاحبة الـ10 أعوام خلال لقاءها مع الإعلامي حسام الدين حسين، وهي أصغر عازفة إيقاع في مصر عروض غنائية وإيقاعية، مؤكدة حبها الشديد للإيقاع من صغرها، وهو السبب في احترافها للغناء.



تألق جمال عبد الرازق، في تقديم فن المونولوجيست من خلال مونولوجهات للفنان شكوكو، وأيضًا رقص محمد علي بالعصا والقُلة، وهي من فن التحطيب الذي يرجع للمصريين القدماء.