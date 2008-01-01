اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية غدًا

تنطلق، غدًا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلًا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.



وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة، خاصة وأن هذه الانتهاكات تمس حق الإنسان في الحياة، وحقوق جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال فيما يعرف بمقابر الأرقام.



وسوف يتم خلال الدورة النظر في صياغة خطط مرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المنعقدة في تونس في مارس 2019، علاوة على اختيار شعار لليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2020، والنظر في تحديث مضامين كل من "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" المعتمدة على مستوى القمة عام 2008 بدمشق و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المعتمدة على مستوى القمة عام 2010 بسرت.