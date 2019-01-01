الاتصالات: 6.9 مليون مشترك بالانترنت الأرضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر من وزارة الاتصالات عن أن إجمالي عدد مشتركي الانترنت الأرضي فائق السرعة ADSL في مصر سجل نحو 6.90 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 6.84 مليون مشترك بنهاية أبريل السابق عليه بزيادة قدرها 60.61 الف مشترك جديد خلال شهر.



وأكد التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، علي أن إجمالي السعة الدولية للانترنت المستخدمة سجلت 209.16 مليار نبضة في الثانية بنهاية مايو 2019 مقارنة بنحو 199.34 مليار نبضة في الثانية خلال أبريل السابق عليه بزيادة قدرها نحو 9.82 مليار نبضة في الثانية خلال شهر.



وقال التقرير إن السعة الدولية للانترنت تجاوزت 2.13 تريليون نبضة في الثانية بنهاية مايو الماضي منها نحو 1.2 تريليون نبضة في الثانية مستخدمة داخليا في مصر.