صلاح خارج حسابات ريال مدريد.. تعرف على السبب

كشفت شبكة ديفنسا سنترال الاسبانية المدريدية السبب وراء استبعاد نادي ريال مدريد الاسباني فكرة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وربطت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة محمد صلاح بالتواجد في مفكرة بحث الريال للتعاقد معه من فريقه ليفربول الإنجليزي لترميم الصفوف في الموسم الجديد.

و اشارت ديفنسا إلى أن الريال استبعد فكرة ضم الفرعون المصري من الريدز بسبب رغبته الملحة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

و ترك فلورنتينو بيريز رئيس الريال الكرة في ملعب زين الدين زيدان مدرب الفريق بخصوص الميركاتو ليفضل الفرنسي التحرك صوب مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد وتجاهل التحرك نحو صلاح.



و ترى ديفنسا أن التعاقد مع المصري صلاح هذا الصيف قد يغلق الباب أمام مبابي الذي ينوي الريال التعاقد معه في صيف 2020، لذلك فضل النادي الاسباني الانتظار لعام كامل واهمال خيار صلاح.