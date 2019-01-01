"تشغيل الشباب بالإسماعيلية" يعلن فرص عمل جديدة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، توافر عدد من فرص العمل للشباب، وذلك بإحدى الشركات الصناعية بالمحافظة، على أن يحدد الراتب بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 سكرتارية، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه إجادة بالحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية.



كما تطلب الشركة، 3 محاسبين، وموارد بشرية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، لاستلام خطاب الترشيح لمقر الشركة بالمنطقة الصناعية.



ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وذلك من خلال مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، للعمل على تقليل نسبة البطالة داخل المحافظة.