ريال مدريد يرفض زيادة أوجاع أسينسيو

يرفضنادي ريال مدريد الاسباني زيادة أوجاع نجمه الاسباني ماركو أسينسيو بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي مؤخرا ستجعله بعيدا عن الملاعب حتى مطلع أبريل المقبل.

و وفقا لشبكة ديفنسا سنترال الاسبانية الموالية لريال مدريد فإن ريال مدريد أخبر أسينسيو أن الإدارة لن تتحرك للتعاقد مع بديل له.

و أوضح الريال لأسينسيو أنه لن يستمع لأي عروض لضمه في الفترة الحالية وسينتظره النادي حتى التعافي التام من اصابته التي لحقت به مؤخرا.

و يريد ريال مدريد أن يجعل أسينسيو واثق من نفسيه ويسير بهدوء في عملية التعافي من الإصابة ليؤكد النادي له أنه لن يستغل فترة غيابه الطويلة للتخلص منه ببيعه لفريق آخر.

و كان أسينسيو متواجدا في خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم الجديد لكن الإصابة غيرت كل شيء في سانتياجو بيرنابيو.