منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي ببوركينا فاسو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون على قرية في الجزء الشمالي من بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين.



وقدّم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- في بيان اليوم الاثنين- التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، راجيًا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.



وأعرب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن دعمه جهود حكومة بوركينا فاسو في محاربة الإرهاب، مجددا التأكيد على موقف المنظمة الثابت الذي يدين بشدة كل أعمال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره.