الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:14 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
مأزق جديد يواجه إدارة الأهلى بقيادة محمود الخطيب، بعد انتهاء مشوار التتويج بالدورى بالفوز على الزمالك بهدف نظيف مساء أمس، حيث يتعين على، إدارة القلعة الحمراء إنهاء ملف الصفقات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، قبل انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر فى 31 من يوليو الجاري.

وتسعى إدارة الكرة بالأهلى، خلال الساعات المقبلة، لحسم 3 صفقات الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من ملف الراحلين عن الفريق.

أولى الصفقات التى تسعى إدارة التعاقدات لحسمها هى صفقة لاعب الإسماعيلى محمود متولى، بعد أن وصلت لبمفاوضات مع مسئولى الدراويش إلى مراحل متقدمة.

محمد مجدى أفشة، هو الصفقة الأكثر جدلا بعد دخول الزمالك سباق الحصول على خدماته، بعد تعثر المفاوضات بين مسئولى الأهلى وبيراميدز، بسبب الخلاف على التفاصيل المالية، وأسماء لاعبى الأهلى التى يرغب بيراميدز الفوز بخدماتهم، وهى الأمور التى تسعى إدارة الأهلى لحسمها خلال الساعات القادمة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الأهلى، أن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على صفقة ضخمة، من المرجح أن تكون لمهاجم قوى، إلا أن الجميع يتكتم على تفاصيلها لحين الانتهاء من الاتفاق النهائى.

وكان الأهلي أعلن منذ فترة، تعاقده مع المالي أليو ديانج لاعب الوسط القادم من مولودية الجزائر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات

منذ حوالي 10 ساعات

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

كهربا يسخر من تصريحات رئيس الزمالك

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

رئيس الزمالك يهاجم فاروق جعفر وأيمن يونس

ستوديو

آيسل خالد تخضع لجلسة تصوير بإطلالة أميرات "ديزني"

الرئيس السيسى يستقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى

دنيا سمير غانم تكشف تفاصيل حياتها الفنية في برنامج "الحكاية"

ناشط بحرينى يحتج فوق سطح سفارة بلاده فى لندن.. والشرطة البريطانية تتدخل

ads

رياضة

مانشستر يونايتد على بعد خطوة من ضم بدلاء بوجبا

لوكاكو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد فى لقاء كريستيانسوند

تتويج رويس نجم بوروسيا دورتموند بجائزة لاعب العام يستحوذ على اهتمامات صحف ألمانيا

صلاح خارج حسابات ريال مدريد.. تعرف على السبب

الرئيس نيوز

مقتل طالبين على الأقل خلال تظاهرات وسط السودان

انشاء بوابة العُمرة المصرية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للسياحة

"المالية" تعلن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

"كهرباء القناة" تنفذ 16 مشروعا قوميًا بتكلفة ملياري جنيه

منوعات

تنزانيا تغلق جزءا من محمية سيلوس للحياة البرية أمام صيد الطرائد

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يكشف موعد بدء تنسيق القبول بالكليات

بدء فعاليات المعرض التدريبى السنوي الثاني بجامعة حلوان

بالصور.. ختام المنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا

انفوجراف.. نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019

إسلام سياسي

أمين البحوث الإسلامية ومحافظ الإسماعيلية يلتقيان لبحث التعاون في الجانب الدعوي

إخواني منشق يكشف طريقة الجماعة للتغطية على فضائح قاداتهم

هل هرب "أبوبكر البغدادي" من سوريا؟

دار الإفتاء تحذر في موشن جرافيك من إفساد الحج بالشعارات السياسية

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

حفيدة العقاد: مسكن المفكر الكبير فى خطر.. وأطالب الثقافة بالتدخل

اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

الليلة.. عرض 3 أفلام روائية قصيرة بسينما الهناجر

النيل العربية تصدر "التربية الغذائية والصحية"

صفحتنا ع الفيس بوك