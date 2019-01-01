مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

مأزق جديد يواجه إدارة الأهلى بقيادة محمود الخطيب، بعد انتهاء مشوار التتويج بالدورى بالفوز على الزمالك بهدف نظيف مساء أمس، حيث يتعين على، إدارة القلعة الحمراء إنهاء ملف الصفقات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، قبل انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر فى 31 من يوليو الجاري.



وتسعى إدارة الكرة بالأهلى، خلال الساعات المقبلة، لحسم 3 صفقات الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من ملف الراحلين عن الفريق.



أولى الصفقات التى تسعى إدارة التعاقدات لحسمها هى صفقة لاعب الإسماعيلى محمود متولى، بعد أن وصلت لبمفاوضات مع مسئولى الدراويش إلى مراحل متقدمة.



محمد مجدى أفشة، هو الصفقة الأكثر جدلا بعد دخول الزمالك سباق الحصول على خدماته، بعد تعثر المفاوضات بين مسئولى الأهلى وبيراميدز، بسبب الخلاف على التفاصيل المالية، وأسماء لاعبى الأهلى التى يرغب بيراميدز الفوز بخدماتهم، وهى الأمور التى تسعى إدارة الأهلى لحسمها خلال الساعات القادمة.



وكشفت مصادر مطلعة داخل الأهلى، أن الإدارة تعمل فى الوقت الحالى على صفقة ضخمة، من المرجح أن تكون لمهاجم قوى، إلا أن الجميع يتكتم على تفاصيلها لحين الانتهاء من الاتفاق النهائى.



وكان الأهلي أعلن منذ فترة، تعاقده مع المالي أليو ديانج لاعب الوسط القادم من مولودية الجزائر.