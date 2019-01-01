الحزب البافاري يطالب بترسيخ حماية المناخ كمهمة ملزمة للدولة

طالب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني، ماركوس زودر، بترسيخ حماية المناخ كمهمة ملزمة للدولة في الدستور الألماني.



وقال زودر، الذي يترأس حكومة ولاية بافاريا، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "نحن نواجه مهمة القرن، ولهذا السبب نحتاج إلى عقد للقرن".



تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هو الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، حيث يشكل معه ما يعرف باسم (التحالف المسيحي).



وذكر زودر أنه لا يكفي في ظل هذه التحديات الكبيرة أن تشارك فقط أحزاب الائتلاف الحاكم في هذه الجهود، مؤكدا ضرورة إشراك أحزاب أخرى فيها، مطالبا كافة المستويات السياسية، الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات، بإيضاح ما يمكن أن تساهم به لتحقيق أهداف حماية المناخ.