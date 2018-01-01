الإحصاء: ارتفاع الصادرات لإنجلترا إلى 404.3 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإنجلترا سجلت ارتفاعا إلى 404.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 353.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها، بزيادة قدرها 50.8 مليون دولار خلال عام.



وفي المقابل، سجلت الواردات من إنجلترا تراجعا إلى 530.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 533 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض 2.1 مليون دولار.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن عن تراجع جملة الصادرات المصرية لدول العالم إلى 10.04 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2019 مقابل الفترة المناظرة من عام 2018، بانخفاض قيمته 70 مليون دولار خلال عام.