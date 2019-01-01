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تقارير ومتابعات

الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:13 م
الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد العال
سمر عبدالله
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الثلاثاء، سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة قليلا في الليل.

وأضاف "عبدالعال"، لـ"الدستور"، أن الشبورة المائية صباح غدٍ الثلاثاء، ستتسبب في قلة الرؤية، مؤكدًا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستبلغ 38 درجة والصغرى 25 درجة، وفي الإسكندرية ستكون درجة الحرارة العظمى 32 بينما تصل الصغرى 26 درجة، وفي مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وفي سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وفي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وفي أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.
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