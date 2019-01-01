وفاة شخص في حريق بمستشفى بألمانيا

لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق في مستشفى بمدينة كولونيا الألمانية فجر اليوم الإثنين.



وقالت متحدثة باسم المستشفى صباح اليوم الإثنين، إن الحريق، الذي اندلع في مستشفى "كولن- ميرهايم"، تسبب في إصابة أشخاص آخرين بجروح طفيفة، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.



وبسبب الوضع المرتبك تحدثت الشرطة في أول الأمر عن إصابة 11 شخصا، بينما عدلت المتحدثة باسم المستشفى عدد المصابين إلى أربعة.



وبحسب بيانات المتحدثة، اندلع الحريق في غرفة أحد المرضى في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا (التوقيت المحلي)، وانتشر دخان كثيف في أحد الأروقة الذي يضم غرف مرضى آخرين.



وجاء في بيان لقوات الإطفاء أن رجال الإطفاء عثروا على جثة الضحية داخل غرفة محترقة بالكامل.



ولم يتم الكشف عن هوية الضحية حتى الآن، إلا أن الشرطة ترجح أنه أحد المرضى.



وتمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا (التوقيت المحلي).



وقالت المتحدثة باسم المستشفى: "تم معالجة كل المصابين في قسم الطوارئ"، مضيفة أن من بين المصابين عاملين في القطاع الصحي ومرضى.



وتجري الشرطة تحقيقات لمعرفة سبب الحريق، ولم يتم تقدير الخسائر المادية حتى الآن.