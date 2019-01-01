بكين تجري تدريبات عسكرية قريبة من تايوان الأسبوع الجاري

قالت هيئة السلامة البحرية في الصين إن الجيش سيجري تدريبات هذا الأسبوع في مياه قريبة من تايوان وذلك بعد أيام من تأكيد بكين على استعدادها للقتال إذا كانت هناك أي خطوة تجاه استقلال الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي.



ولم تفصح الهيئة عن موعد إجراء التدريبات أو نوع القوات التي ستشارك فيها لكنها منعت دخول منطقة تقع قبالة ساحل إقليمي قوانغدونغ وفوجيان إلى الغرب من تايوان من الساعة السادسة صباحا يوم الاثنين إلى السادسة مساء يوم الجمعة بسبب نشاط عسكري.



كما أعلنت أن منطقة تقع قبالة ساحل إقليم تشجيانغ إلى الشمال الشرقي من تايوان ستكون مخصصة لإجراء تدريبات عسكرية حتى مساء يوم الخميس.



وتقول الصين إن تايوان جزء منها ولم تستبعد قط استخدام القوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرتها.



وكثفت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك التحليق بانتظام في إطار ما تصفه بكين بتدريبات "تطويق الجزيرة" وإرسال سفن حربية إلى مياه محيطة بها.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب الوضع في المضيق عن كثب لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضافت في بيان "يواصل الجيش الوطني تعزيز قدرته الدفاعية الأساسية وهو واثق بالقطع وقادر على الدفاع عن أمن البلاد".



وأجرت تايوان تدريباتها العسكرية السنوية في مايو أيار متعهدة بالدفاع عن نفسها في مواجهة الخطر الصيني المتزايد.



وأكدت بكين الأسبوع الماضي أنها ستكون مستعدة للدخول في حرب ضد من يحاولون فصل تايوان عنها متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي ومنددة بمبيعات السلاح الأمريكية للجزيرة.