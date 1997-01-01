الصين تعقد مؤتمرًا صحفيًا نادرا بشأن الاضطرابات في هونج كونج

من المقرر أن تعقد الصين في وقت لاحق اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا نادرًا يتناول الوضع في هونج كونج، وذلك بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



ومن المتوقع أن يقدم مكتب شئون هونج كونج وماكاو في بكين، وهو أعلى سلطة في الصين مسئولة عن المستعمرة البريطانية السابقة، إحاطة صحفية في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش).



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن الإحاطة ستكون الأولى التي يقدمها المكتب منذ عام 1997.



يشار إلى أن هونج كونج شهدت، أمس الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث استخدمت شرطة هونج كونج الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لليوم الثاني على التوالي في محاولات لإخلاء الآلاف من المتظاهرين من المناطق التجارية والتسويقية داخل المدينة.



وكانت اضطرابات نهاية الأسبوع هي الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي بدأت في يونيو ضد القانون المقترح الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيًا إلى الصين.



وعلى الرغم من تعليق التشريع إلى أجل غير مسمى، واصل مئات الآلاف من المحتجين التعبير عن استيائهم من الحكومة وضد ما يقولون إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.



يشار إلى أن هونج كونج قد عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997، حيث تم منذ ذلك الحين العمل بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".