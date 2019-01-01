السفير الأوكراني: كييف قد تشتري دفعة أسلحة كبيرة من واشنطن

قال السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة الأمريكية فاليري تشالي، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تتفق على شراء دفعة كبيرة من الأسلحة من أمريكا خلال هذا العام.



وأضاف تشالي - في تصريح لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "نتوقع تنفيذ مشروع كبير لشراء أسلحة دفاع خلال هذا العام من الولايات المتحدة الأمريكية"، إلا أنه لم يكشف عن مواصفات الأسلحة.



ورحب تشالي بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات الأوكرانية ووصفها بأنها خطوة مهمة ستتيح إمكانية شراء أسلحة مباشرةَ من وزارة الدفاع في الخارج، ومن الولايات المتحدة بشكل أساسي، موضحا أن أوكرانيا تلقت مساعدات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 92% من واشنطن، مشددا على أن بلاده تعد الآن شريكة استراتيجية للولايات المتحدة في مجال الأمن والدفاع.

