خارجية بريطانيا ترفض مبدأ تبادل الناقلات مع إيران

رفض وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مبدأ تبادل الناقلات المحتجزة مع إيران، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمقايضة وإنما باحترام القانون الدولي.



وقال راب، في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين: "إننا نتمسك بالقانون الدولي وتطبيق أحكامه وسنصر على ذلك".



وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بين إيران وبريطانيا بعد احتجاز طهران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك ردا على احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، للاشتباه بنقلها حمولة من النفط إلى سوريا، في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليها.