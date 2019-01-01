تجهيز 10 مجازر و4 نقاط ذبح لعيد الأضحى بالوادي الجديد

قال مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور علاء خليل، إنه تم تجهيز 10 مجازر و4 نقاط ذبح على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.



وأضاف خليل - في بيان اليوم الأثنين- أن المديرية قامت بتجهيز المجاز ونقاط الذبح وصيانتها بالكامل،حيث سيتم فتحها بالكامل مجانا أمام المواطنين بداية من الساعة السادسة صباحا أول أيام العيد وحتى آخر يوم.



وأوضح أنه تم إجراء صيانة كامل لكل النقاط والمجازر لتهيئتها أمام المواطنين، بهدف القضاء على التلوث البيئي وحث المواطنين على التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وعدم القائها فى الشارع خاصة إن الدماء والمخلفات تتسبب فى انتشار الأمراض، كذلك توقيع الكشف البيطري على الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأشار الدكتور علاء خليل إلى أن هناك خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين بالمديرية، كما أن جميع المجازر ونقاط الذبح مجهزة بأطباء ذوي كفاءة وخبرة سيقومون بتقديم جميع الخدمات للمواطنين مجانا خلال أيام العيد.