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مصر

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.

ومن جانبه، استعرض حميدتي، تطورات الموقف الحالي في السودان.

كما يتناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

بدورها، قالت صحيفة "الصيحة" السودانية، إن "حميدتي سيلتقي، خلال الزيارة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتوقع أن تبحث الزيارة مسارات الأوضاع والمستجدات على الساحة السودانية، بجانب العلاقات الثُّنائية وسبل تَطويرها".

وعلمت الصحيفة السودانية، أن "أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الذين درجوا على مرافقة حميدتي في زياراته الخارجية، لن يَكونوا في رفقته إلى مصر، وإنما سيرافقه بعض المسئولين".
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