"كوكو" تصل الأدوار الرئيسية في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس

تأهلت كوري "كوكو" جوف إلى الأدوار الرئيسية في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس الليلة الماضية بعد أن احتاجت إلى نحو ساعة واحدة لتفوز بمباراتها الأخيرة في التصفيات.



وتلتقي جوف مع القازاخستانية زارينا دياز المصنفة 84 عالميا في الدور الأول في ثالث ظهور لجوف في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات المحترفات.



وأصبحت جوف (15 عاما) الشهر الماضي أصغر لاعبة في عصر الاحتراف تصل الأدوار الرئيسية في ويمبلدون.



وتغلبت على فينوس وليامز قبل أن تخسر في الدور الرابع أمام سيمونا هاليب البطلة في نهاية المطاف.



وتعين على جوف تجاوز دورين في التصفيات في واشنطن ولم تواجه أي متاعب في المباراتين، إذ فازت على الأمريكية ميجان ماناسي ثم على اليابانية هيروكو كواتا بمجموعتين متتاليتين.



وقالت جوف "أشعر بأن هاتين المباراتين بمثابة استعداد جيد للدور الأول خاصة أنني لم أشارك في هذه البطولة من قبل".



وأضافت "الطقس مماثل لدياري (في فلوريدا)، لذا شعرت بأنني أتدرب في الديار. سأكون سعيدة باللعب على أي ملعب".