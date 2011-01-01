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عالم

إعفاء ملك تايلاند من الضرائب على بعض الأملاك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف إعلان حكومي عن أن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، سيُعفى من الضرائب على بعض الأراضي التي يملكها.

وأجرى الملك الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والستين، يوم الاثنين، تغييرات جذرية على طريقة إدارة الشئون الملكية منذ اعتلائه العرش عام 2016.

وأصبح مكتب أملاك التاج الملكي، الذي يدير ممتلكات تابعة للأسرة الملكية بمليارات الدولارات، ويسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في بانكوك، تحت الإدارة المباشرة للملك عام 2017، وأُلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به آنذاك.

لكن طبقا للتشريع الجديد الذي نشر في الجريدة الملكية، يوم السبت، سيتم إعفاء بعض الأراضي والمؤسسات التابعة للملك من الضرائب.

وقال التشريع إن هذه الأراضي تشمل الأراضي والمؤسسات "التي تستخدم في شئون الدولة والشئون الملكية أو تستخدمها وكالات تابعة للملك".

وسوف تكون أملاك تستخدم في شئون أخرى من جانب الملك أو أعضاء الأسرة الملكية للمصلحة العامة أو تستخدم كأماكن دينية معفاة أيضا من الضرائب.

ويعد ملك تايلاند أغنى ملك في العالم، وقدر بعض المطلعين في عالم الأعمال ثروته الشخصية بأكثر من 30 مليار دولار عام 2018.

وكانت مجلة "فوربس" قد وضعت والده الملك بوميبول على رأس قائمة أغنى ملوك العالم عام 2011.
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